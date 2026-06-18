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Altay'da tecrübeli oyuncular beklemede

Altay'da tecrübeli oyuncular beklemede
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3. Lig ekibi Altay'da sözleşmesi biten ve devam eden tecrübeli oyuncuların durumu, genel kurul sonrası netleşecek. Ayrıca altyapı başkanı Ahmet Öncel, TÜMSAD ödülüne layık görüldü.

3'üncü Lig ekiplerinden Altay'da takımın tecrübeli oyuncularının yeni sezon öncesi genel kurul sürecini beklediği ifade edildi. Siyah-beyazlılarda sözleşmeleri sona eren sol bek Özgür Özkaya (38) ve ön libero Ceyhun Gülselam (38) ile kontratları devam eden santrforlar Murat Uluç (45) ve Deniz Kadah'ın (40) durumları yapılacak kongrenin ardından netlik kazanacak. İzmir ekibinde transfer yasağı bulunması nedeniyle futbola dönen Murat Uluç, tüm liglerde gol atan en yaşlı oyuncu ünvanını elinde bulunduruyor. Bu isimlerden bazılarının yeni sezon öncesi futbolu bırakma kararı alıp almayacağı merak konusu.

ALTYAPIYA TÜMSAD ÖDÜLÜ

Tüm Spor Adamları Derneği (TÜMSAD), Altay Altyapı Başkanı Ahmet Öncel'e ödül verdi. Balçova'daki bir otelde gerçekleşen TÜMSAD 1. Spor Ödülleri Galası'nda gerçekleşen törende Öncel ödülünü, TÜMSAD Yönetim Kurulu adına Enver Şerif Turgut'un elinden aldı. Altay Altyapı Başkanı Öncel'in altyapıda göstermiş olduğu başarı ve emeklerinden dolayı ödüle layık görüldüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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