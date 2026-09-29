Altay'da kaptan Sefa Özdemir, Bucaspor 1928 derbisinde 100'üncü resmi maçına çıktı

Altay'da kaptan Sefa Özdemir, Bucaspor 1928 derbisinde 100'üncü resmi maçına çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Altay'ın en tecrübeli oyuncusu stoper Sefa Özdemir, kaptan olarak çıktığı Bucaspor 1928 derbisinde 100'üncü resmi maçına çıktı. Altay derbiyi 2-1 kazanırken kulüp kaptanını tebrik etti; Sefa Altay'da 3 gol kaydetti.
3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Altay'da takımın en tecrübeli oyuncusu olan stoper Sefa Özdemir (28), kaptanlık pazubandıyla çıktığı ve 2-1 kazandıkları Bucaspor 1928 derbisinde siyah-beyazlı formayla 100'üncü maçına çıktı. Galatasaray altyapısında yetişip, 2022-23 sezonundan bu yana 5 sezondur Altay formasını sırtından çıkarmayan tecrübeli savunmacı 1'inci Lig'de 40, 2'nci Lig'de 25, 3'üncü Lig'de 30, kupada ise 5 müsabakada görev yaparak 100 resmi maça çıktı.
Altay'a başka kulüpten gelip, transfer yasağı 5 yıldır süren İzmir temsilcisinden ayrılmayan tek isim konumundaki Sefa Özdemir, serbest kaldıktan sonra sezon başında sözleşmesini 1 yıl uzatmıştı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kaptanımız Sefa Özdemir, 2-1 kazandığımız müsabakada 100'üncü kez resmi olarak Büyük Altay formasını terletti. Kaptanımız Sefa Özdemir'i i tebrik eder, siyah beyaz formayla nice başarılar dileriz" denildi. Sefa, Altay'da 3 gol kaydetti.