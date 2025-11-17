Haberler

Altay'da Kaleci Galip Semih Mendeş'e Yeniden Şans

Altay'da Kaleci Galip Semih Mendeş'e Yeniden Şans
3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Altay, kaleci Ozan Evrim Özenç ve Ulaş Hasan Özçelik'in disipline sevk edilmesiyle birlikte, 19 yaşındaki kaleci Galip Semih Mendeş'e yeniden şans verecek. Semih, Alanya 1221 maçında kaleyi korumaya hazırlanıyor.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta düşme hattından kurtulmayı hedefleyen Altay'da eldivenler yeniden kaleci Galip Semih Mendeş'e geçecek. Bu sezon ilk kez Tire 2021 deplasmanında görev yapıp, Karşıyaka derbisinde kaleyi koruduktan sonra Kütahyaspor (D) ve Balıkesirspor karşılaşmalarında kadroda yer almayan 19 yaşındaki file bekçisine yeniden şans doğdu.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yürütülen bahis soruşturmasında Altay'ın diğer iki kalecisi Ozan Evrim Özenç ve Ulaş Hasan Özçelik'in Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi üzerine gözler tekrar Semih'e çevrildi. Altay'ın lige verilen aradan sonra deplasmanda oynayacağı Alanya 1221 müsabakasında siyah-beyazlı takımın kalesini genç Semih'in koruması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
