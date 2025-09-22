Altay'da İstifa: Teknik Direktör Ramazan Kurşunlu Görevden Ayrıldı

Altay'da Teknik Direktör Ramazan Kurşunlu, Denizli İdmanyurdu karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyetin ardından istifa etti.

TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Altay'da Teknik Direktör Ramazan Kurşunlu depremi yaşandı. Deneyimli çalıştırıcı, Denizli İdmanyurdu karşısında alınan 2-1'lik yenilgi sonrasında istifa etti. 44 yaşındaki teknik direktör, siyah-beyazlı ekibin başında çıktığı 3 maçta 2 mağlubiyet 1 beraberlik alırken Türkiye Kupası'ndan da ilk turda elendi.

"Bundan böyle tribünde bir fazlayız"

Yaşanan ayrılık sonrasında Ramazan Kurşunlu, resmi sosyal medya hesaplarından veda paylaşımı yaptı. Çocukken Altay kapısından içeri girdiğini belirten Kurşunlu, "Kulübüme teknik adam olarak hizmet ederek zor günlerinde destek olmak için tüm gücümle çalıştım çabaladım. Futbol bazen hedeflenenlerin gerçekleşemediği, bazen çalışmaların karşılığının alınamadığı bir oyun. Gelinen noktada bir kan değişikliği gerektiğini düşündüğüm için bu şerefli görevi üzülerek de olsa bırakıyorum. Bu süreçte bana ve ekibime bu büyük kulüpte çalışma imkanı veren Başkanımız Sayın Sinan Kanlı'ya, ilk günden beri emek veren teknik ekibime ve her anımızda desteğini esirgemeyen taraftarlarımıza ve aileme sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Büyük Altay'ın eski güzel günlerine mutlaka döneceğine inancım tam. Bundan böyle tribünde bir fazlayız. Hepiniz Allah'a emanet olun" ifadelerine yer verdi. - İZMİR