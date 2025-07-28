Altay'da İstifa Şoku: Altyapı Başkanı ve Yönetici Görevden Ayrıldı

Altay'da İstifa Şoku: Altyapı Başkanı ve Yönetici Görevden Ayrıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

3. Lig ekiplerinden Altay'da taraftarların başlattığı imza kampanyasının ardından, altyapı başkanı Cemil Has ve altyapı yöneticisi Süleyman Özkaral istifa etti. Yönetimle fikir ayrılıkları olduğu belirtilen Has ve Özkaral, kulübün geleceği için zor bir karar aldıklarını açıkladı.

3'üncü Lig ekiplerinden Altay'da taraftarlar tarafından başlatılan imza kampanyası ile olağanüstü genel kurula gitme tehlikesi yaşayan yönetim şimdi de altyapı başkanı Cemil Has ve altyapı yöneticisi Süleyman Özkaral'ın istifa etmesiyle çifte şok yaşadı. İzmir temsilcisinden geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada altyapının Cemil Has ve Süleyman Özkaral önderliğinde geleceğin A takım oyuncularının yetiştirildiği ifade edilmişti. Ana yönetimle fikir ayrılıkları yaşadıklarını belirten Has ve Özkaral istifa ettiklerini duyurdu. Altay'da geçen dönem başkanlık koltuğunda oturan Süleyman Özkaral mevcut yönetimdeki görevini de bıraktığını bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Ünlü komedyen İstanbul'da hırsızlık suçuyla gözaltına alındı

Ünlü komedyen İstanbul'da hırsızlık suçuyla gözaltına alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karpuz tarlası sahibi karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu

Duyan tarlaya koştu, çiftçi telefona sarılıp jandarmaya haber verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.