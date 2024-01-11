Altay'da futbolcuların paraları ödenmeyince idman boykotu

1'inci Lig'de ikinci yarının ilk maçında pazartesi günü Şanlıurfaspor'u konuk edecek Altay'da paraları ödenmemesi nedeniyle hafta başında idman boykotu yapan futbolcular dünkü antrenmanda tam kadro yer aldı. Siyah-beyazlılarda kulübe ihtarname gönderen 11 oyuncudan şimdiye kadar sadece Marco Paixao sözleşmesini feshetti. Altay'ın yeni başkanı Süleyman Özkaral'ın ödeme sözü verip futbolcuları takımda kalmaları yönünde ikna etmeye çalıştığı ifade edildi.

Bu arada Bucaspor 1928'le anlaştığı iddia edilen Zeki ve Tolga da siyah-beyazlı takımla antrenmanlara devam ediyor. Altaylı oyuncuların yuvada kalıp kalmayacağı ilerleyen süreçte netlik kazanacak. Yönetimden kadronun korunmasını talep eden teknik direktör Yusuf Şimşek de ödeme bekleyen öğrencilerini lige motive etmek için yoğun çaba sarf ediyor. Altay'ın başında çıktığı 3 maçta 2 galibiyet alan deneyimli teknik adamın endişeli bekleyişi devam ediyor.