Altay'da Alacak Sorunu Büyüyor: 7 Futbolcu Kulübe İhtarname Gönderdi

3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Altay, devre arasına girerken futbolcularının alacakları nedeniyle ihtarname göndermesi sonucu sorunlar yaşıyor. Kulübün, ödeme yapamaması durumunda 7 oyuncusunu kaybetme tehlikesi bulunuyor.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta ilk yarının son 4 maçını kazanarak devre arasına 18 puanla 10'uncu sırada giren Altay'da alacakları nedeniyle kulübe ihtarname gönderen futbolcu sayısı 5'ten 7'ye yükseldi. Siyah-beyazlılarda son olarak altyapıdan yetişen orta saha oyuncusu Ege Parmaksız ile sağ bek Mert Yıldırım'ın kulübe noter kanalıyla ihtar çektiği kaydedildi.

İzmir temsilcisinde daha önce takımın tecrübeli isimlerinden Özgür Özkaya, Ceyhun Gülselam, Ozan Evrim Özenç, Sefa Özdemir ve Murat Berkan Demir alacaklarını tahsil etmek için başvuruda bulunmuştu. Transfer yasağı nedeniyle 4.5 yıldır kadrosuna takviye yapamayan Altay, ödeme yapamazsa 7 oyuncusunu ara transfer döneminde kaybetme tehlikesi yaşayacak. Altay, FIFA'lık olan eski yabancı oyuncularına önümüzdeki günlerde ödeme yapamazsa puanlarının silinip küme düşürülme tehlikesi yaşayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

