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Altay'da Deniz Kadah'ın lisansı çıktı

Spor Haberleri

Altay'da Deniz Kadah'ın lisansı çıktı

SPOR Toto 1'inci Lig'de ilk iki maçında Yılport Samsunspor ve Pendikspor'a yenilip son sıraya demir atan Altay, pazar günü evinde oynayacağı Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürürken, golcü Deniz Kadah'a lisans çıktı.

SPOR Toto 1'inci Lig'de ilk iki maçında Yılport Samsunspor ve Pendikspor'a yenilip son sıraya demir atan Altay, pazar günü evinde oynayacağı Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürürken, golcü Deniz Kadah'a lisans çıktı. Transfer yasağı nedeniyle takviye gerçekleştiremeyen siyah-beyazlılar mevcut oyuncularıyla yola devam etme kararı alıp şu ana kadar 8 futbolcusuyla yeniden anlaşırken, Deniz Kadah sorunu da çözüldü.

Lisansı alınan deneyimli golcünün sakatlığının sürdüğü, bu nedenle Keçiörengücü karşılaşmasında oynamasının zor olduğu öğrenildi. Altay 2 sezon önce stoperde görev yapan Gencer Cansev'i de takıma döndürmek için harekete geçti. Futbol Federasyonu'na Gencer'in lisansının çıkması için dilekçe gönderen İzmir ekibi olumlu cevap gelmesi halinde tecrübeli futbolcuyu bünyesine dahil edecek.


- İzmir
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Deniz Kadah Pendikspor Altay Spor Haberler

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