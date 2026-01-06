Haberler

Altay'da Ceyhun Gülselam ve Özgür Özkaya fesih hakkını kullanmadı

Güncelleme:
Altay'da alacakları nedeniyle ihtarname gönderen futbolcular Ceyhun Gülselam ve Özgür Özkaya, fesih haklarını kullanmayarak kulüple yollarına devam etme kararı aldı. Kulüp, oyuncuların bu iyi niyetli davranışını takdirle karşıladı.

Altay'da alacakları nedeniyle kulübe ihtarname gönderen Ceyhun Gülselam ile Özgür Özkaya, fesih hakkı kazanmalarına rağmen bu haklarını kullanmayarak süreyi uzattı ve siyah-beyazlı formayla yollarına devam etme kararı aldı.

TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Altay'da sorunlar bir türlü sona ermiyor. Tarihinin en sıkıntılı dönemlerinden birini yaşayan siyah-beyazlılar, yaklaşık 4.5 yıldır süren transfer yasağının yanı sıra eski futbolcularına olan borçları nedeniyle FIFA ile de karşı karşıya kaldı. İzmir temsilcisi, 4 eski yabancı oyuncusuyla 15 Ocak'a kadar anlaşma sağlayamaması halinde FIFA'dan 18 puan silme ve küme düşürülme cezasıyla karşı karşıya kalacak. Bu ağır yaptırımlardan kurtulmak isteyen Altay yönetimi yoğun bir çalışma yürütürken, kulüpte halen forma giyen birçok futbolcunun da alacaklarını tahsil edemediği için ihtarname gönderdiği öğrenildi. Bu oyuncular arasında yer alan Ceyhun Gülselam ile Özgür Özkaya ise kendilerine tanınan sürenin dolmasına ve fesih hakkı kazanmalarına rağmen süreyi uzatarak siyah-beyazlı takımla yola devam etme kararı aldı.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Kaptanlarımız Özgür Özkaya ve Ceyhun Gülselam, ihtarnamelerindeki fesih haklarının son günü olmasına rağmen, Kulübümüzün geleceği ile alakalı iyi niyetli düşüncelerini belirterek, fesih haklarının sürelerini, Kulübümüz lehine uzatmışlardır. Bilgilerinize saygıyla sunarız" ifadelerine yer verildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
