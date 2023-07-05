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Altay'da Ceyhun Gülselam'ın sözleşmesi uzatıldı

Altay'da Ceyhun Gülselam'ın sözleşmesi uzatıldı

Spor Haberleri

1. Lig ekiplerinden Altay'da Ceyhun Gülselam'ın sözleşmesi 2024-2025 sezonu sonuna kadar uzatıldı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 2 sezondur takımda forma giyen Ceyhun Gülselam'ın yeni sözleşmeye imza attığı belirtildi.

1. Lig ekiplerinden Altay'da Ceyhun Gülselam'ın sözleşmesi 2024-2025 sezonu sonuna kadar uzatıldı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 2 sezondur takımda forma giyen Ceyhun Gülselam'ın Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde profesyonel şube sorumlusu Süleyman Özkaral'la bir araya geldiği belirtildi.

Yeni sözleşmeye imza atan Ceyhun Gülselam'a başarı dileğinde bulunuldu.

Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Spor

Ceyhun Gülselam Altay Spor Haberler

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