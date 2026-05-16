Altay'da 6 futbolcu serbest kalacak

3. Lig ekibi Altay'ın borcunun 1 milyar TL'ye ulaştığı olağanüstü genel kurulda başkan adayı çıkmayınca kongre ertelendi. Takımda 6 futbolcunun sözleşmesi sona erecek.

3'üncü Lig ekiplerinden Altay'ın borcunun 1 milyar TL'ye ulaştığının açıklandığı olağanüstü genel kurulda başkan adayı çıkmaması üzerine kongre ileri bir tarihe ertelenirken, siyah-beyazlı takımda 6 futbolcu serbest kalacak. Takımın tecrübeli isimlerinden sol bek Özgür Özkaya, ön libero Ceyhun Gülselam ve stoper Sefa Özdemir'in yanı sıra altyapı patentli gençlerden stoper Yunus Efe Sarıkaya, sağ kanat Mehmet Nur Kaymaz ve santrfor Onur Yıldız'ın sözleşmeleri sona erecek.

Takım kaptanları Özgür ve Ceyhun'un genel kurul sürecini bekleyip hareket edeceği öğrenildi. Sefa, bitime 1 maç kala kulübe veda etmesine rağmen ikna edilerek son hafta kritik Afyonspor randevusunda takımı yalnız bırakmamıştı. Yunus Efe, geçen sezon anlaştığı Süper Lig temsilcisi Alanyaspor'a geri dönecek. Mehmet Nur'un amatör lisansla oynaması nedeniyle yetiştirme bedeli ödenmesi halinde yuvadan uçma tehlikesi bulunuyor. Onur Yıldız'ın durumu da belirsizliğini koruyor.

