Altay'da başkan adayı aranıyor

Altay'da başkan adayı aranıyor
3. Lig 4. Grup'ta 4'te 4 yaparak devre arasına giren Altay'da, olağanüstü genel kurul öncesi başkan adayı arayışları sürüyor. FIFA'dan gelen davalar nedeniyle puan silinme riskinin olduğu kulüpte, güçlü yatırımcı bulma çabası devam ediyor.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 4'te 4 yaparak devre arasına 18 puanla 10'uncu sırada giren Altay'da cuma günü yapılacak olağanüstü genel kurul öncesi başkan adayı arayışları sürüyor. Siyah-beyazlı kulübe FIFA'dan gelen 7 dava dosyası nedeniyle puan silinme tehlikesi sürerken, kongre öncesi başkanlık için nabız yoklayan isimlerin yatırımcı bulunamaması nedeniyle çekimser davrandığı ifade edildi.

Altay'da yönetime talip olma konusunda nabız yoklayan eski başkan Süleyman Özkaral ile eski altyapı başkanı Cemil Has'ın birlikte hareket ettikleri ancak güçlü bir yatırımcı bulmadan aday olmayı düşünmedikleri dile getirildi. Görevi bırakma kararı alan başkan Sinan Kanlı'nın da yatırımcılarla görüşmeleri sürdürdüğü, cuma günü yapılacak kongrede yeniden aday olabileceği iddia edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
