Altay’da borç 1 milyar TL’ye ulaştı, başkan adayı çıkmadı

3'üncü Lig kulüplerinden Altay'ın borcunun 1 milyar TL'ye ulaştığının açıklandığı 11 Mayıs'taki olağanüstü genel kurulda başkan adayı çıkmaması nedeniyle ibra edilen yönetim görevde kalırken, siyah-beyazlılar yeniden kongre kararı almak için yönetime talip olacak bir ismin netleşmesini bekliyor. Kongrede yeniden aday olmayan Başkan Sinan Kanlı'nın yatırımcı arayışlarını sürdürdüğü ifade edildi.

Sinan Kanlı'nın kendisiyle birlikte hareket edecek güçlü bir isim bulması halinde ortak yönetim kurmaya sıcak baktığı iddia edildi. Eski yabancı futbolcularına olan borçları nedeniyle transfer yasağı devam eden ve geçen sezon -6 puan silme cezası alan Altay yeni sezon öncesi yine aynı sıkıntılarla karşı karşıya gelecek. Yatırımcı arayışlarından sonuç alamayınca şirketleşme yoluna gidemeyen Altay'da meraklı bekleyiş sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı