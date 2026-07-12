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Altay'da transfer yasağı devam ediyor: Sefa Özdemir de ayrıldı

Altay'da transfer yasağı devam ediyor: Sefa Özdemir de ayrıldı
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Transfer yasaklısı Altay'da 6 yıldır forma giyen stoper Sefa Özdemir, sözleşmesinin bitmesiyle takımdan ayrıldı. 28 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 29 maçta görev aldı.

3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi kan kaybının devam ettiği transfer yasaklısı Altay'da 6 yıldır takımda forma giyen stoper Sefa Özdemir de veda etti. Kulüpte 2020'den bu yana kadroda yer alan 28 yaşındaki oyuncu sözleşmesi bittikten sonra ayrıldı. Süper Lig'de yer aydığı 2021-2022 sezonunun devre arasından beri transfer yasaklısı olan, 5 yıldır eski oyuncularına olan borçları yüzünden kadrosunu takviye edemeyen Altay'da Sefa geçen sezon 29 maça çıktı. Tecrübeli futbolcu Altay formasını 6 senede 3 farklı ligde giydi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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