Altay'da transfer yasağı devam ediyor: Sefa Özdemir de ayrıldı

3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi kan kaybının devam ettiği transfer yasaklısı Altay'da 6 yıldır takımda forma giyen stoper Sefa Özdemir de veda etti. Kulüpte 2020'den bu yana kadroda yer alan 28 yaşındaki oyuncu sözleşmesi bittikten sonra ayrıldı. Süper Lig'de yer aydığı 2021-2022 sezonunun devre arasından beri transfer yasaklısı olan, 5 yıldır eski oyuncularına olan borçları yüzünden kadrosunu takviye edemeyen Altay'da Sefa geçen sezon 29 maça çıktı. Tecrübeli futbolcu Altay formasını 6 senede 3 farklı ligde giydi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı