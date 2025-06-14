Altay'da 5 Genç Futbolcu Serbest Kaldı

Altay'da 5 Genç Futbolcu Serbest Kaldı
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3. Lig'de mücadele edecek Altay'da transfer yasağı devam ederken, 5 genç futbolcu serbest kaldı. Yeni yönetimin, futbolcularla kalmaları için yeni teklifler sunduğu bildirildi.

3'üncü Lig'de mücadele edeceği yeni sezonda transfer yasağı devam edecek Altay'da 5 genç futbolcunun serbest kaldığı duyuruldu. Siyah-beyazlılarda Ali Kızılkuyu, Yunus Efe Sarıkaya, Emre Tangeldi, Onur Efe ve Yusuf Tekin'in durumlarıyla ilgili bilgilendirme yapıldı. İzmir ekibinde 28 Mayıs'taki kongrede göreve gelen yeni yönetimde de yer alan geçen dönem Kulüp Başkanı Süleyman Özkaral'ın bu futbolcuların kulüpte kalması için gerekli adımları atmadığı sonucu ortaya çıktı.

Eski yönetimin Ali Kızılkuyu ile 12 Temmuz 2024'te sözleşme yenilediği ancak mukavelenin Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirilmediği, başka bir anlaşmaya göre 3 Şubat'ta ödeme yapılmaması nedeniyle futbolcunun tek taraflı fesih hakkı kazandığı ve Altay'ın yetiştirme bedelinden feragat ettiği bildirildi. Amatör lisansla oynayan Yunus Efe ve Emre'nin yanı sıra sözleşmesi biten Onur Efe'nin serbest durumda olduğu kaydedildi. Kontratı biten Yusuf'un yetiştirme bedelinden 26 Mayıs'ta feragat edildiği açıklandı. Yönetim 5 futbolcuya da takımda kalmaları için yeni teklif sundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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