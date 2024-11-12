Altay'da 3 Genç Oyuncu Profesyonel Sözleşme İmzaladı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste aldığı 6 mağlubiyetle düşme hattına demir atan Altay'da altyapıdan yetişen 3 genç oyuncu profesyonel sözleşme imzaladı. A takım kadrosunda yer alan ön libero İsa Toygar Ekinci (18) ve defans oyuncusu Mert Yıldırım (18) siyah-beyazlı kulüple 5'er yıllık kontrat imzalarken, U19 takımında görev yapan orta saha oyuncusu Kadir Can Güre (17) ise 3 yıllık mukavele imzaladı.

Altay'da bu sezon İsa, A takım formasıyla ligde 3, kupada 1 maça çıkarken U19 takımında 3 defa görev yaptı. Mert, kupa ve U19 Elit B Ligi'nde 1'er kez oynadı. Kadir Can ise U19'da 10 müsabakada forma giydi. Transfer yasağı bulunan İzmir temsilcisinde bu sezon Davut Yusuf Özçelik, Ferhat Öncel, İbrahim Kıravi, Oktay Özdede ve Ünal Alihan Kavlak'ın ardından profesyonel yapılan oyuncu sayısı 8'e yükselmiş oldu.