Altay sezona eksiklerle başlayacak

3'üncü Lig'de mücadele edeceği yeni sezonun hazırlıklarına temmuz ortasında başlamayı planlayan Altay, kadrosundaki eksiklerle çalışmalara start verecek. Ligde 2025-26 sezonunda son hafta evinde Afyonspor'u 2-0 yenerek kümede kalmayı başaran siyah-beyazlılarda geçen sezonki takımdan toplam 3 futbolcu kulüpten ayrılırken; 3 oyuncunun sakat, 2 futbolcunun cezalı, 1 oyuncunun durumunun belirsiz olması teknik ekibin elini zayıflatacak.

Yönetimle karşılıklı anlaşarak şubat ayında sözleşmesini fesheden kaleci Ozan'ın yanı sıra haziranda mukavelelerini tek taraflı fesheden stoper Hikmet ve orta saha Emre yuvadan uçtu. Çapraz bağ sakatlıkları yaşayan kaleci Semih ve santrfor Ünal ile menisküsü yırtılan kaleci Poyraz, sezonun ilk yarısını büyük oranda kaçıracak. Bahis soruşturmasında ceza alan üç isimden Onur Efe kasımda, Salih eylül ortasında cezasını tamamlayacak. Cezası ağustosta bitecek Ali ise 5-6 Eylül'de başlayacak sezona yetişecek. Alanyaspor'un oyuncusu olan Yunus Efe'nin durumu ise belirsiz.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı