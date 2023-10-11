Altay'da 23 farklı oyuncu süre aldı, gol katkısı sınırlı kaldı

Altay, bu sezon ligde 23 farklı oyuncuyla mücadele ederken sadece Zeki Yıldırım, Marco Paixao ve İbrahim Öztürk gol katkısı sağladı. İzmir temsilcisi, son sırada yer alıyor.

Altay'da bu sezon 23 farklı oyuncu süre alırken gole yalnızca Zeki Yıldırım, Marco Paixao ve İbrahim Öztürk katkı verdi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay, bu sezon ligde gösterdiği performansla adeta dibi gördü. Geride kalan 8 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan İzmir temsilcisi, topladığı 5 puanla milli araya son sırada girdi. Siyah-beyazlılar, bu süreçte kalesinde 14 gol görürken rakip filelere de 5 gol kaydetti. Altay, bu sezon sahaya 23 farklı oyuncuyla çıkarken yalnızca Zeki Yıldırım (2), Marco Paixao (2) ve İbrahim Öztürk'ten (1) gol katkısı alabildi.

Eren Erdoğan geri döndü

Altay'da sezon sonu bitecek olan sözleşmesini uzatmadığı gerekçesiyle kadro dışı bırakılan Eren Erdoğan, başka bir kulüple anlaşamayınca siyah-beyazlı yönetimle yeni sözleşme detaylarını görüşmek için bir araya geldi. İzmir ekibinin, genç oyuncuyu yeni sözleşme konusunda ikna edip mevcut sözleşmesinin ise 2025 yılına kadar uzattığı öğrenildi.

Öte yandan Eren Erdoğan, siyah-beyazlı formayla geçtiğimiz sezon 29 maça çıkarken 2 gol 5 asistlik katkı vermişti. - İZMİR