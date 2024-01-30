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Altay, Cüneyt Biçer ile anlaştı

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay, teknik direktörlük görevi için Cüneyt Biçer'le anlaşmaya varıldığını açıkladı. Biçer, Altay'ın bu sezonki 5. teknik direktörü oldu.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay, teknik direktörlük görevi için Cüneyt Biçer'le anlaşmaya varıldığını açıkladı. Biçer, Altay'ın bu sezonki 5. teknik direktörü oldu.

Ligde küme düşme hattında bulunan ve sıkıntılı günler yaşayan Altay, Yusuf Şimşek'ten boşalan teknik direktörlük görevine Cüneyt Biçer'in getirdi.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi: "Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar sonucunda, profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlük görevine 2016-2017 sezonunda teknik direktörümüz olarak takımımızı bir üst lige çıkarma başarısını gösteren Sn. Cüneyt Biçer getirilmiştir. Teknik direktörümüz Sn. Cüneyt Biçer ve ekibine yeni görevinde başarılar dileriz. Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur." - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Cüneyt Biçer Yusuf Şimşek Trendyol Altay Teknik Direktör Futbol Spor Güncel Haberler

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