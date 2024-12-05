Altay Bayındır, ezeli rakibe transfer olarak Fenerbahçe'ye para kazandıracak

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'da forma şansı bulamayan milli kaleci Altay Bayındır'ın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Altay'ın yeni takımıyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

GALATASARAY GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Galatasaray'da 14 yıllık Fernando Muslera devri sona eriyor. Uruguaylı eldivenin sezon sonunda sözleşmesinin bitmesiyle birlikte ülkesine dönmesi bekleniyor. Kaleci arayışlarına şimdiden başlayan sarı-kırmızılılar, Altay Bayındır'ı ara transfer döneminde bonservisiyle kadrosuna katmak adına Manchester United ile görüşmelere başladı.

ALTAY SICAK BAKIYOR

Haberde İngiliz ekibinde ikinci sezonunu geçiren ve yalnızca 3 maçta forma giyebilen 26 yaşındaki file bekçisinin yedek kalmaktan bıktığı belirtilirken Süper Lig'e dönmeye de sıcak baktığı aktarıldı.

FENERBAHÇE'YE PARA KAZANDIRACAK

Öte yandan Altay'ın transferi eski takımı Fenerbahçe'yi de yakından ilgilendiriyor. Sarı-lacivertlilerin milli kalecinin sonraki satışından yüzde 20 payı bulunuyor. Ayrıca bonservis bedelinin 10 milyon euroyu geçmesi halinde Kanarya, 1 milyon euro daha kazanıyor. Altay Bayındır, 4 yıl formasını giydiği Fenerbahçe ile 145 maça çıktı.