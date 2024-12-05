Üye Girişi
Haberler
Selami Yıldız, İstanbul Emniyet Müdürü olarak atandı

İstanbul'a yeni emniyet müdürü

 Esad'ın planı açık oldu: Hama'dan taktiksel çekildik

Esad'ın planı açık oldu: Muhaliflerin son zaferi için söyledikleri düşündürücü

 Heyet Tahrir Şam kurucusunun Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu

Suriye'de ünlü muhalif grubun yöneticisiydi! Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu
ABD'de 7 büyüklüğünde deprem! 2 eyalette Tsunami alarmı

ABD'de 7 büyüklüğünde deprem! 2 eyalette Tsunami alarmı

Altay Bayındır, ezeli rakibe transfer olarak Fenerbahçe'ye para kazandıracak

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muslera'nın yerine arayışlara başlayan Galatasaray için Altay Bayındır iddiası ortaya atıldı. Sarı-kırmızılıların milli eldiveni ara transfer döneminde renklerine bağlamak için Manchester United ile görüşmelere başladığı öne sürüldü. Bu transferin gerçekleşmesi halinde Altay'ın eski takımı Fenerbahçe de para kazanacak.

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'da forma şansı bulamayan milli kaleci Altay Bayındır'ın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Altay'ın yeni takımıyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

GALATASARAY GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Galatasaray'da 14 yıllık Fernando Muslera devri sona eriyor. Uruguaylı eldivenin sezon sonunda sözleşmesinin bitmesiyle birlikte ülkesine dönmesi bekleniyor. Kaleci arayışlarına şimdiden başlayan sarı-kırmızılılar, Altay Bayındır'ı ara transfer döneminde bonservisiyle kadrosuna katmak adına Manchester United ile görüşmelere başladı.

ALTAY SICAK BAKIYOR

Haberde İngiliz ekibinde ikinci sezonunu geçiren ve yalnızca 3 maçta forma giyebilen 26 yaşındaki file bekçisinin yedek kalmaktan bıktığı belirtilirken Süper Lig'e dönmeye de sıcak baktığı aktarıldı.

FENERBAHÇE'YE PARA KAZANDIRACAK

Öte yandan Altay'ın transferi eski takımı Fenerbahçe'yi de yakından ilgilendiriyor. Sarı-lacivertlilerin milli kalecinin sonraki satışından yüzde 20 payı bulunuyor. Ayrıca bonservis bedelinin 10 milyon euroyu geçmesi halinde Kanarya, 1 milyon euro daha kazanıyor. Altay Bayındır, 4 yıl formasını giydiği Fenerbahçe ile 145 maça çıktı.

Altay Bayındır, ezeli rakibe transfer olarak Fenerbahçe'ye para kazandıracak
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
img

Dev kulüp küme düşürüldü
img

Galatasaray'dan TFF başkanına istifa çağrısı
img

Köşeye sıkışan Putin'den yeni hamle
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSer_hat:

Bir gs li olarak isterim

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOsman Manus:

yalaniniz batsın.Sure dahi alamayan üstelik FB liolan vede üstüne FB ye para kazandıracak kaleciyi GS li olan hiç kimse istemez lafinida etmez.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Yeni Adıyaman İl Emniyet Müdürü kim oldu? Adıyaman İl Emniyet Müdürü Alper Uzman kimdir? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 6 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 6 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 6 Aralık Cuma İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 6 Aralık 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 6 Aralık 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 6 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Osimhen PSG'ye mi gidecek? TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu İSTİFA olayı nedir? Amerika'da deprem mi oldu? SON DAKİKA ABD depremde ölen var mı, kaç kişi öldü? Kalifornia deprem mi oldu? Kalifornia deprem şiddeti kaç, ölen var mı? Cep telefonu kaç taksit oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.