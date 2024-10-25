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Altay Bayındır: 'Bu Gün Benim İçin Özel Bir Gün'

Altay Bayındır: 'Bu Gün Benim İçin Özel Bir Gün'
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Manchester United'ın milli kalecisi Altay Bayındır, Fenerbahçe ile oynadığı maç sonrası duygularını paylaşarak eski kulübüne en iyi dileklerini iletti.

MANCHESTER United'ın milli kalecisi Altay Bayındır, "Benim için özel bir gün. Kendi camiamda, iyisiyle, kötüsüyle anılar biriktirdiğim camiama karşı oynadım. Soyunma odasına girerken, ev sahibi soyunma odasına giriyordum. Tarif edilemez duygular" dedi.

UEFA Avrupa Ligi'nin 3'üncü haftasında Fenerbahçe sahasında Manchester United ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından İngiliz ekibinde forma giyen milli futbolcu Altay Bayındır, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe için en iyisini dileyen Altay Bayındır, "Benim için özel bir gün. Kendi camiamda, iyisiyle, kötüsüyle anılar biriktirdiğim camiama karşı oynadım. Soyunma odasına girerken, ev sahibi soyunma odasına giriyordum. Tarif edilemez duygular. Ben de ülkemi temsil etmemin gururunu yaşıyorum. Umarım daha fazla şans bulup benim için daha iyi olur her şey. Güzel bir maç oldu, beraberlikle bitti. Fenerbahçemize de en iyisini diliyorum. İnşallah herkes için güzel bir sezon olur. İnşallah hayırlısı olsun. Herkesin emeği var" diye konuştu.

'FENERBAHÇE İYİ OYUNCULARA SAHİP'

Sarı-lacivertli ekibin iyi oyunculara sahip olduğunu belirten Altay Bayındır, "İyi oyunculara sahip. Daha iyi olacaktır diye ümit ediyorum. İnşallah daha iyi olur. Çünkü bu camianın, bu taraftarın her zaman daha iyi şeyler yaşamaya ihtiyacı var. İnşallah en iyisi olur" ifadelerini kullandı.

'PREMIER LİG'İN TADI AYRI'

Süper Lig ve Premier Lig arasındaki farklarla ilgili gelen soru üzerine milli futbolcu sözlerini şöyle noktaladı:

"Farklılıklar çok fazla. Düşünsel anlamında, baskı anlamında daha farklı. Buranın da tadı ayrı."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Manchester United Altay Bayındır Fenerbahçe Manchester Politika Futbol Spor

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