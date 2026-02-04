Altay Bayındır Beşiktaş yolcusu

Ara transfer döneminde birçok kaleciyle ilgilenen ancak şu ana kadar tüm isimlerden olumsuz cevap alan Beşiktaş, sürpriz bir isme yöneldi.

BEŞİKTAŞ'TAN ALTAY BAYINDIR İLE TEMAS

Beşiktaş, Manchester United forması giyen ve ikinci kaleci durumunda bulunan Altay Bayındır için harekete geçti. Siyah-beyazlılar, milli kaleci Altay Bayındır ile temasa geçerek transferine dair görüşme yaptı.

OLUMLU GERİ DÖNÜŞ

Yapılan görüşmeler sonucu Altay Bayındır'dan Beşiktaş'a olumlu geri dönüş geldi. İngiliz devinde istediği süreleri alamayan deneyimli file bekçisinin Dünya Kupası'na hazır gitmek amacıyla Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon 6 maçta Manchester United'ın kalesini koruyan Altay Bayındır, kalesinde 11 gol gördü.