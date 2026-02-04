Altay Bayındır Beşiktaş yolcusu
Kaleci transferinde şu ana kadar istediği sonucu elde edemeyen Beşiktaş, Manchester United forması giyen milli kaleci Altay İle temasa geçti. Deneyimli eldiven, Beşiktaş'a olumlu geri dönüş yaptı.
- Beşiktaş, Manchester United'ın ikinci kalecisi Altay Bayındır ile transfer görüşmesi yaptı.
- Altay Bayındır, Beşiktaş'a olumlu geri dönüş verdi ve transferine sıcak baktığı öğrenildi.
- Altay Bayındır, bu sezon Manchester United'da 6 maçta oynadı ve kalesinde 11 gol gördü.
Ara transfer döneminde birçok kaleciyle ilgilenen ancak şu ana kadar tüm isimlerden olumsuz cevap alan Beşiktaş, sürpriz bir isme yöneldi.
BEŞİKTAŞ'TAN ALTAY BAYINDIR İLE TEMAS
Beşiktaş, Manchester United forması giyen ve ikinci kaleci durumunda bulunan Altay Bayındır için harekete geçti. Siyah-beyazlılar, milli kaleci Altay Bayındır ile temasa geçerek transferine dair görüşme yaptı.
OLUMLU GERİ DÖNÜŞ
Yapılan görüşmeler sonucu Altay Bayındır'dan Beşiktaş'a olumlu geri dönüş geldi. İngiliz devinde istediği süreleri alamayan deneyimli file bekçisinin Dünya Kupası'na hazır gitmek amacıyla Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon 6 maçta Manchester United'ın kalesini koruyan Altay Bayındır, kalesinde 11 gol gördü.