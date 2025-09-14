Haberler

Altay, Ayvalıkgücü ile Golsüz Berabere Kaldı

Altay, Ayvalıkgücü ile Golsüz Berabere Kaldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Altay, evinde Ayvalıkgücü Belediyespor ile oynadığı maçta golsüz berabere kalarak sezonun ilk puanını aldı. Kulüp yönetimi Sinan Kanlı, takımın performansından umutlu olduğunu belirtti.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 2'nci hafta maçında evinde Ayvalıkgücü Belediyespor ile golsüz berabere kalıp ilk puanını alan Altay'da camia mücadelen memnun kaldı. Genç kadrosuyla sezona başlayan siyah-beyazlılarda yönetimin destekçisi olarak resmi olarak olmasa da kulübü yöneten Sinan Kanlı takımın iyi yolda olduğunu ifade etti. Yazılı açıklamalarda bulunan Kanlı, "Sevgili Büyük Altaylılar. Öncelikle sezonun evimizdeki ilk müsabakasında tribünlere gelen, takımımızı destekleyen tüm taraftarlarımıza teşekkürlerimi sunuyor ve tribünlerimizin daha kalabalık olacağı günleri bekliyorum. Takımımız her geçen hafta ve önceki haftaya göre daha iyi yolda olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Sezon başlangıçlarının tüm takımlar adına sancılı geçtiğini belirten Sinan Kanlı sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Uzun sezon öncesi çalışmaları, iklim koşulları, lige adaptasyon süreçleri gibi birçok zorlayıcı etkenin de bulunduğunu göz ardı etmemek gerektiğini düşünüyorum. Sezon başları hemen hemen tüm takımlar için sancılı geçebiliyor. Kaliteli bir ekibe karşı mücadele ettik fakat yakaladığımız fırsatları sonuçlandıramayınca ne yazık ki sahadan üzüntüyle ayrıldık. Eminim ki önümüzdeki hafta futbolcularımız çabalarını ve performanslarını yükselterek çok istediğimiz puanları getirecekler. Zorlu bir müsabakadan 1 puanla ayrıldık. Hafta içi her anlamda mücadelemizi ve azmimizi arttıracağız dikkatle çalışacağız. Demoralize olmak ve pes etmek Altay'ın ruhuna aykırı."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Ankara'yı sarsan iddia! 8 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor

Kulisler yangın yeri! 8 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
CHP'li başkan AK Parti iddiasını yalanladı: Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdam

CHP'li başkan AK Parti'ye mi geçiyor? Beklenen açıklama geldi
Gürsel Tekin'den Özel'e sert tepki: Hakkımı hepsine haram ediyorum

Özel'in cümlesi Gürsel Tekin'i küplere bindirdi: Yarından itibaren...
Genç kadın, nişanlısını böyle bıçakladı: Dehşet anları saniye saniye kamerada

Görüntü İzmir'den! Kamera tüm olan biteni anbean kaydetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cengiz Ünder'den Sergen Yalçın itirafı: Maçtan 3-4 saat önce odasına çağırdı

Cengiz'den Sergen Yalçın itirafı: Maçtan 3 saat önce odasına çağırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.