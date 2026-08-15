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Altay'da Ali Kızılkuyu geri döndü, altyapıda fire yok

Altay'da Ali Kızılkuyu geri döndü, altyapıda fire yok
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TFF 3. Lig ekibi Altay, yönetim belirsizliğine rağmen Tuna Üzümcü yönetiminde eksik kadroyla antrenmanlara başladı. Geçen sezon bahis cezası alan Ali Kızılkuyu takıma katılırken, altyapıda tüm antrenörlerle anlaşıldı ve malzeme ihtiyaçları karşılandı.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yönetim belirsizliğine rağmen teknik direktörlük görevine Tuna Üzümcü'yü getirerek eksik kadroyla antrenmanların startını veren Altay'da Ali Kızılkuyu yuvaya döndü. Sözleşmesi biten 25 yaşındaki 10 numara takımla çalışmalara başladı. Ali Kızılkuyu geçen sezon ilk 8 maçta 3 gol attıktan sonra Türkiye Futbol Federasyonu'nun kasım ayında başlattığı bahis soruşturmasında 9 ay ceza alıp sezonu erken kapatmıştı. Siyah-beyazlılarda sol bek İbrahim Kıravi'nin de pazartesi günü takıma katılması bekleniyor. Transfer yasağı yüzünden 5 yıldır takviye yapamayıp altyapı ağırlıklı kadroyla mücadele eden Altay, geçen sezonki kadrodan 17 eksikle çalışmalara başlamıştı. İzmir ekibinde alacakları için ihtar çeken Toygar, Oktay ile sözleşmesi biten Onur Yıldız daha önce takıma katılmıştı.

ALTYAPIDA FİRE YOK

Altay'da geçen hafta A takımın çalışmalara başlaması ve teknik direktörlük görevine Tuna Üzümcü'nün getirilmesinin ardından altyapıda da taşlar yerine oturdu. Siyah-beyazlılarda hafta başında U9'dan U19'a kadar tüm takımlar hazırlıklara başlarken, tüm altyapı antrenörleri de ekiplerin başındaki yerlerini aldı. Tüm yaş gruplarındaki antrenörlerle yeniden anlaşıldı. Altyapı malzeme ihtiyaçlarının tümünün Eski Altyapı Başkanı Ahmet Öncel tarafından karşılandığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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