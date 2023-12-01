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Altay'a 3 puan silme cezası

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Altay, mali kriterleri yerine getiremediği için 3 puan silme cezası aldı. Transfer yasağını kaldırmak için borcunun yarısını kapatması gereken Altay, eski oyuncularına olan borçları nedeniyle FIFA'dan ceza alma tehlikesiyle karşı karşıya.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR,

1'İNCİ Lig'de üst üste 6 mağlubiyet alıp 11 haftadır hiç galibiyet yüzü göremeyen son sıradaki Altay, son darbeyi 3 puan silme cezası alarak yedi. Ligde oynadığı 13 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 10 yenilgi alarak 5 puan toplayabilen siyah-beyazlılar, Ulusal Kulüp Lisansı alamayınca 3 puanından da olup kümede kalma umutlarını iyice azalttı. Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu'na yapılan başvurular sonrası mali kriterleri yerine getiremeyen İzmir temsilcisi, geçen sezon olduğu gibi bu sezon da 3 puan silme cezasından kurtulamadı.

Son yapılan olağanüstü genel kuruldu toplam borcu 602 milyon TL olarak açıklanan Altay'ın transfer yasağına neden olan borcu ise 11 milyon Euro civarında. Transfer yasağını kaldırması için toplam borcunun yaklaşık yarısını kapatması gereken siyah-beyazlılar, eski yabancı oyuncularına olan borçları nedeniyle FIFA'dan ceza alma tehlikesi de yaşıyor. FIFA'da 20'nin üzerinde davalık dosyası bulunan İzmir temsilcisi eski oyuncularıyla anlaşmadığı takdirde katlanarak puan silme, hatta küme düşürülme tehlikesi ile karşı karşıya kalabilir.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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