Altay, 3'üncü Lig'e Zaferle Başlamak İstiyor

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezonun ilk haftasında 7 Eylül'de deplasmanda Uşakspor'la karşılaşacak Altay, sahadan 3 puanla ayrılarak lige iyi başlama hasretini sona erdirmek istiyor. En son Süper Lig'de yer aldığı 2021-22 sezonunda lige zaferle başlayan siyah-beyazlılar, 4 yıl sonra sezona zaferle start vermek istiyor. O sezon 14 Ağustos 2021'de deplasmanda Kayserispor'u Bamba (2) ve Thaciano'nun golleriyle 3-0 dize getirerek Süper Lig'e flaş bir giriş yapan Altay, sezon sonunda küme düşerek asansör takım olmaktan kurtulamamıştı.

İzmir temsilcisi 8 yıl sonra mücadele edeceği 3'üncü Lig'de Uşakspor'u yenerse 1486 gün sonra ligin ilk maçını kazanmış olacak. Altay, son 3 sezonda Samsunspor'a 2-0, Şanlıurfaspor'a 2-1 (D) yenilip, 24Erzincanspor'la 0-0 berabere kalarak lige start verdi. Hafta içinde kupada Bursa Yıldırımspor'a konuk olacak Altay, turu geçerek sezon öncesi moral bulmak istiyor. Siyah-beyazlılarda tedavisi süren ön libero Ceyhun Gülselam forma giyemeyecek.