Altay, 3. Lig'de Galibiyet Peşinde
3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Altay, Uşakspor ve Ayvalıkgücü Belediyespor ile oynadığı maçlarda istediği sonuçları alamadı. Takımın tecrübeli ön liberosu Murat Berkan Demir, yedek kalmaya devam ederken, önümüzdeki maçta Denizli İdmanyurdu'na karşı galibiyet arayışında.
3'üncü Lig 4'üncü Grup'taki ilk 2 maçında Uşakspor'a 2-0 (D) yenilip, Ayvalıkgücü Belediyespor'la 0-0 berabere kalan Altay'da takımın tecrübeli isimlerinden ön libero Murat Berkan Demir, oynanan 2 maçta da yedek soyundu. Teknik direktör Ramazan Kurşunlu, Uşak deplasmanında 79'uncu dakikada oyuna aldığı 25 yaşındaki futbolcuyu Ayvalık müsabakasında 90 dakika yanında oturttu. Murat Berkan, geçen sezon 2'nci Lig'de 18 maçta görev yapıp, 8 kez ilk 11'de şans bulmuştu. Öte yandan ligde pazar günü Denizli İdmanyurdu'na konuk olacak siyah-beyazlılar, ilk galibiyetini alarak moral bulmak istiyor. İzmir temsilcisinde ayak bileğinden hafif sakatlığı bulunan sağ bek Mert'in durumu önümüzdeki günlerde netleşecek.