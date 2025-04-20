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Altay, 2. Lig'den 3. Lig'e D düştü

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Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Altay, Kepezspor ile 1-1 berabere kalarak bitime 2 hafta kala alt lige düştü. İzmir temsilcisi, 111 yıllık tarihinde üst üste 2. kez küme düşerken, 8 yıl aradan sonra 3. Lig'e dönmüş oldu.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden ve sahasında Kepezspor ile 1-1 berabere kalan Altay, bitime 2 hafta kala alt lige düştü.

Ligde bu sezon kötü günler geçiren ve alt sıralara demir atan İzmir temsilcisi, Kepezspor ile Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda karşılaştı.

Karşılaşmanın 1-1 tamamlanmasının ardından Altay'ın bitime 2 hafta kala 3. Lig'e düşmesi kesinleşti.

111 yıllık tarihe sahip olan Altay, üst üste 2'nci kez küme düşerken, 8 yıl aradan sonra da 3. Lig'e döndü.

Altay, bu sezon oynadığı 32 karşılaşmada 8 galibiyet ve 4 beraberlikle 25 puan topladı.

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Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor
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