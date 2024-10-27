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Altay, 1461 Trabzon'a Yenilerek Düşüşünü Sürdürüyor

Altay, 1461 Trabzon'a Yenilerek Düşüşünü Sürdürüyor
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Altay, 9'uncu hafta maçında 1461 Trabzon'a 3-0 yenilerek üst üste 4. kez mağlup oldu. 5 puanda kalan siyah-beyazlı ekip, tarihî borç yükü ve transfer yasağı nedeniyle sıkıntılı günler yaşıyor.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Altay, 9'uncu hafta maçında deplasmanda 1461 Trabzon'a 3-0 yenilerek düşüşünü sürdürdü. Siyah-beyazlılar bu sonuçla üst üste 4'üncü yenilgisini aldı. 5 puanda kalan Altay, 17'nci sıradan kurtulamadı. Tarihi borç yükü yüzünden transfer yasaklısı olup takviye yapamayan, mevcut oyuncularına da ödeme sorunları yaşayan Altay, ilk ve son galibiyetini 2'nci haftada deplasmanda Sincan Belediyesi Ankaraspor'a karşı 1-0'lık sonuçla aldı. O karşılaşmanın ardından 7 müsabakaya çıkan Altay 6 kez yenildi, 1 defa ise beraberlikle sahadan ayrıldı.

Altay özellikle son 4 maçta kalesinde tam 14 gol görürken, sadece 1 defa rakibi karşısında sevinç yaşayabildi. Geçen sezon 1'inci Lig'den düşen, idari ve sportif anlamda büyük sorunlar yaşayan Altay, henüz 9'uncu hafta sonunda taraftarını endişelendirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

1461 Trabzon 3-sayfa Futbol Altay Spor

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