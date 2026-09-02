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Altan Doğan'dan Akdeniz Oyunları'nda Altın Madalya

Altan Doğan'dan Akdeniz Oyunları'nda Altın Madalya
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Milli sporcu Altan Doğan, 20. Akdeniz Oyunları’nda artistik cimnastik erkekler paralel aleti finalinde altın madalya kazandı.

Milli sporcu Altan Doğan, 20. Akdeniz Oyunları'nda artistik cimnastik erkekler paralel aleti finalinde altın madalya kazandı.

İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen 20. Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden Altan Doğan, artistik cimnastik erkekler paralel aleti finalinde 14.000 puan elde ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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