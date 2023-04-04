Alt ligler de karıştı! Sakaryaspor'dan TFF'ye çağrı : VAR kayıtlarını açıklayın

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, 30. hafta maçında Altay'a mağlup oldukları mücadelenin hakem yönetimine yönelik tepki paylaşımı yaptı. Yeşil-siyahlılardan yapılan paylaşımın açıklamasına "Hırsız Var" başlığı koyulurken TFF'nin VAR kayıtlarını açıklaması istendi.

Spor Toto 1. Lig ekibi Sakaryaspor, 30. hafta müsabakasında deplasmanda Altay'a 3-1 mağlup oldu. Mücadele sonunda ise hakem yönetimi tepki topladı. Yeşil-siyahlı kulüp TFF'yi maçın VAR kayıtlarını açıklamaya çağırdı.

SAKARYASPOR'DAN "HIRSIZ VAR" PAYLAŞIMI

Kulüpten "Hırsız Var" başlığıyla yapılan açıklamada, " Sakaryaspor'un emeklerinin ve alın terinin gasp edilmesine artık yeter diyoruz. Türk futbolundaki yeteneksiz hakem sorununu anlayabiliyoruz ancak art niyetli ve kullanışlı aparat olan hakemlere diyeceğimiz tek söz Sakaryaspor ağır taştır altında kalırsınız. TFF'den ivedilikle dün akşam oynanan Altay-Sakaryaspor müsabakasının VAR kayıtlarını açıklamasını talep ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

İşte Sakaryaspor'un yaptığı o paylaşım;