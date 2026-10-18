Alptekin Canözkan, İspanya'da 25 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya aldı.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli bilardocu Alptekin Canözkan, İspanya'nın Murcia kentinde düzenlenen 25 Yaş Altı 3 Bant Bilardo Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı. Yarı finalde Danimarkalı Daniel Kristiansen'e 40-36 mağlup olan milli sporcu, Avrupa üçüncüsü oldu.
Milli bilardocu Alptekin Canözkan, İspanya'da düzenlenen 25 Yaş Altı 3 Bant Bilardo Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti.
Türkiye Bilardo Federasyonunun açıklamasına göre Alptekin, Murcia kentindeki organizasyonun yarı finalinde Danimarkalı Daniel Kristiansen ile karşılaştı.
Müsabakada rakibine 40-36 mağlup olan milli sporcu, Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya aldı.
Kaynak: AA