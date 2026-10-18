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Alptekin Canözkan, İspanya'da 25 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya aldı.

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Milli bilardocu Alptekin Canözkan, İspanya'nın Murcia kentinde düzenlenen 25 Yaş Altı 3 Bant Bilardo Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı. Yarı finalde Danimarkalı Daniel Kristiansen'e 40-36 mağlup olan milli sporcu, Avrupa üçüncüsü oldu.

Milli bilardocu Alptekin Canözkan, İspanya'da düzenlenen 25 Yaş Altı 3 Bant Bilardo Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti.

Türkiye Bilardo Federasyonunun açıklamasına göre Alptekin, Murcia kentindeki organizasyonun yarı finalinde Danimarkalı Daniel Kristiansen ile karşılaştı.

Müsabakada rakibine 40-36 mağlup olan milli sporcu, Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya aldı.

Kaynak: AA
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