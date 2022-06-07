Alperen Uysal, Antalyaspor'da - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Alperen Uysal, Antalyaspor'da

Demirören Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Alperen Uysal, Antalyaspor'da

Fraport TAV Antalyaspor, kaleci Alperen Uysal ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Fraport TAV Antalyaspor, kaleci Alperen Uysal ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, son olarak İstanbulspor'da forma giyen kaleci Alperen Uysal'ı kadrosuna kattı. 27 yaşındaki file bekçisi için Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine, Fraport TAV Antalyaspor Asbaşkanı Mehmet Güneysu katıldı.

Alperen Uysal'ın uzun süredir takip ettikleri bir futbolcu olduğunu belirten Asbaşkan Mehmet Güneysu, "Performansı ve karakteriyle beğendiğimiz bir oyuncuydu. Futbol sorumlumuz Nuri Şahin'in de talebi ile bu transferi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Alperen kardeşim de Antalyaspor formasıyla başarılı maçlar çıkarınca mutluluğumuz daha da artacak" dedi. Alperen'in yaş gruplarında 62 kez milli formayı giydiğini de hatırlatan Güneysu, "Bu sezon 35'i lig, 3'ü play-off olmak üzere 38 maçta oynamış istikrarlı bir kaleci. Camiamıza hayırlı olsun" diye konuştu.

ALPEREN UYSAL: EN DOĞRU KARARI VERDİM

Antalyaspor ile sözleşme imzalamaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Alperen Uysal ise İstanbulspor ile şampiyonlukla biten bir sezon yaşadığını anımsatarak, "Benim için sonu güzel biten bir sezonun ardından birçok takımdan teklif aldım. Başta başkanımız Aziz Çetin, yöneticilerimiz, hocalarımız Nuri Şahin ve Murat Öztürk'ün yakın ilgisi ve isteğiyle Antalyaspor'u tercih ettim. En doğru seçimi yaptığıma inanıyorum. Nuri Hoca'nın oyun sisteminin bana çok uygun olduğunu, benim kendimi en iyi ifade edebileceğim sistem olduğunu düşünüyorum. Bu imzayı atmamda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Alperen Uysal İstanbulspor Antalyaspor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title