Alperen Şengün'ün de oynadığı maçta ortalık savaş alanına döndü

Nba'de Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets ile Miami Heat arasında oynanan maça son anlarda yaşanan büyük kavga damga vurdu. 6 kişinin oyundan ihraç edildiği müsabakada Heat galibiyeti ile tamamlandı.

SON SANİYELERDE ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Maçın bitimine 35 saniye kala, Miami Heat'in 99-94 üstünlüğü sürerken Rockets'tan Amen Thompson ile Heat'ten Tyler Herro arasında tansiyon tavan yaptı. Thompson, Herro'yu yakasından tutarak yere savurdu. Bu hareket sonrası iki takımın yedek kulübelerindeki oyuncular ve koçlar sahaya akın etti. Yaşanan arbede sırasında yumruklaşmalar yaşandı ve güvenlik görevlileri kargaşayı zorlukla kontrol altına alabildi.

6 KİŞİ İHRAÇ EDİLDİ

Olayların ardından Amen Thompson ve Tyler Herro'nun yanı sıra Rockets'tan guard Jalen Green, başantrenör Ime Udoka ve yardımcı antrenör Ben Sullivan, Heat'ten ise Terry Rozier oyundan ihraç edildi.