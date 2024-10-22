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Alperen Şengün, Türk Spor Tarihinde En Fazla Kazanan Sporcu Oldu

Alperen Şengün, Türk Spor Tarihinde En Fazla Kazanan Sporcu Oldu
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NBA'de Houston Rockets forması giyen 22 yaşındaki milli basketbolcu Alperen Şengün, 5 yıl boyunca 185 milyon Dolar kazanç elde edeceği sözleşmeye imza atarak Türk spor tarihinde en fazla kazanan sporcu unvanını kazandı.

Nba'de Houston Rockets forması giyen 22 yaşındaki milli basketbolcu Alperen Şengün, 5 yıl boyunca 185 milyon Dolar kazanç elde edeceği sözleşmeyle imza atarak, Türk spor tarihinde en fazla kazanan sporcu unvanının sahibi oldu.

Nba'de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, Türk spor tarihine geçen bir sözleşmeye imza attı. Şengün, Houston ile yaptığı anlaşma kapsamında 5 yıl boyunca toplamda 185 milyon Dolar kazanç elde edecek. Bu sözleşmeyle birlikte Alperen Şengün, Türk spor tarihinde en fazla kazanan sporcu unvanını ele geçirdi.

Konuyla ilgili NBA'in internet sitesinde yapılan açıklamada, "Şengün, son sezonu oyuncu opsiyonlu 185 milyon dolarlık 5 yıllık sözleşme uzatma anlaşmasına vardı" ifadelerine yer verildi.

22 yaşındaki basketbolcu, geçtiğimiz sezon Houston'da 21.1 sayı, 9.3 ribaund, 5.0 asist ve 1.2 top çalma ortalaması yakalamıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Houston Rockets Alperen Şengün Basketbolcu Basketbol Ekonomi Finans Spor NBA

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