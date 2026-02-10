Haberler

Milli basketbolcu Alperen Şengün, NBA All-Star'a seçilmesi hakkında konuştu

Güncelleme:
Houston Rockets maçlarında gösterdiği performansla üst üste ikinci kez NBA All-Star'a seçilen Alperen Şengün, Türkiye'ye güzel haberler vermekten mutluluk duyduğunu ifade etti. Ülkesinin yaşadığı zorlu süreçlere dikkat çeken genç basketbolcu, Türkiye adını taşımaktan gurur duyduğunu belirtti.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Houston Rockets'ta forma giyen Alperen Şengün, Türkiye'ye güzel haberler vermekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Houston Rockets Antreman Merkezi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Alperen Şengün, üst üste ikinci kez NBA All- Star'a seçilmesinin Türkiye için çok şey ifade ettiğini belirtti.

Alperen Şengün, "Son dönemde Türkiye'de depremler oldu, çok kötü şeyler yaşandı. Bu yüzden onlara her zaman güzel haberler vermekten mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Ülkesiyle gurur duyduğunu vurgulayan milli basketbolcu, "Türkiye adını sırtımda taşımaktan gurur duyuyorum. ve bu çok güzel, dostum." şeklinde konuştu.

Bu sezon NBA'de forma giydiği 44 maçta 20,8 sayı, 9,4 ribaunt ve 6,3 asist ortalamalarıyla oynayan 23 yaşındaki basketbolcu, üst üste ikinci kez NBA All- Star'a seçildi.

Bu yıl 13-15 Şubat tarihlerinde, Los Angeles Clippers'ın evi Intuit Home'daki All- Star organizasyonu, yeni formatla düzenlenecek.

Haberler.com
