NBA'de Rockets, Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçı kazandı

NBA'de Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün etkili performansıyla Phoenix Suns'ı 119-105 mağlup ederek ardı ardına 7. galibiyetine ulaştı. Şengün, maçta 12 sayı, 14 ribaunt ve 6 asistle oynadı. Ayrıca Oklahoma City Thunder, Los Angeles Lakers'ı 123-87 mağlup ederek 6. galibiyetini aldı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Phoenix Suns'ı 119-105 yenerek art arda 7. galibiyetine ulaştı.

Mortgage Matchup Center'da Suns'a konuk olan Rockets'ta yaklaşık 28 dakika süre alan Alperen Şengün, 12 sayı, 14 ribaunt, 6 asistle oynadı.

Sezonun 50. galibiyetini alan Batı Konferansı 5'incisi Rockets'ta Kevin Durant 24 ve Amen Thompson 22 sayı attı.

Suns'ta Devin Booker'ın 31 ve Mark Williams'ın 19 sayısı, sezonun 36. yenilgisini engelleyemedi.

Thunder'dan peş peşe 6. galibiyet

Batı Konferansı lideri Oklahoma City Thunder, Crypto.com Arena'da konuk olduğu Los Angeles Lakers'ı 123-87 mağlup etti.

Arka arkaya 6 olmak üzere 63. galibiyetini elde eden Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 25 ve Isaiah Joe 18 sayı kaydetti.

Batı Konferansı 4'üncüsü Lakers'ta ise Rui Hachimura'nın 15, Drew Timme ve Nick Smith Jr'ın 11'er sayısı, art arda 3, sezonun 29. mağlubiyetini önleyemedi.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan
