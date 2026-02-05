Haberler

Alperen Şengün'e büyük şok! Kadın hakeme söylediğinin bedeli ağır oldu

Alperen Şengün'e büyük şok! Kadın hakeme söylediğinin bedeli ağır oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Houston Rockets'ın Boston Celtics'e 114-93 mağlup olduğu maçta Alperen Şengün, son çeyrekte hakeme küfür ettiği gerekçesiyle oyundan atıldı ve karşılaşmaya damga vuran isimlerden biri oldu.

  • Alperen Şengün, Boston Celtics maçında kadın hakeme küfrettiği gerekçesiyle diskalifiye edilerek oyundan atıldı.
  • Houston Rockets, Boston Celtics'e deplasmanda 114-93 mağlup oldu.
  • Alperen Şengün, maçta 31 dakika süre alarak 13 sayı, 9 ribaund ve 3 asist kaydetti.

Nba'de Houston Rockets forması giyen milli yıldız Alperen Şengün, Boston Celtics maçında yaşanan bir pozisyon sonrası oyundan atıldı. Rockets, deplasmanda oynanan karşılaşmadan farklı mağlubiyetle ayrıldı.

BOSTON BAŞTAN SONA ÜSTÜNDÜ

Nba normal sezon mücadelesinde Houston Rockets, TD Garden'da Boston Celtics'in konuğu oldu. Karşılaşmayı baştan sona kontrol eden ev sahibi ekip, sahadan 114-93'lük galibiyetle ayrıldı.

ALPEREN ŞENGÜN DİSKALİFİYE EDİLDİ

Maça ilk beşte başlayan Alperen Şengün, 31 dakika süre aldığı mücadelede 13 sayı, 9 ribaund ve 3 asistlik performans sergiledi. Milli oyuncu, son çeyrekte bir pozisyon sonrası kadın hakeme küfrettiği gerekçesiyle diskalifiye edildi ve oyundan atıldı.

CELTICS'TE YILDIZLAR PARLADI

Boston Celtics'te Derrick White 28 sayı ve 8 asistle maçın en etkili ismi olurken, Payton Pritchard ise benchten gelerek 27 sayı kaydetti.

ROCKETS'TA SKOR DAĞILDI

Houston Rockets'ta Kevin Durant 15 sayıda kalırken, Jabari Smith 13 sayı üretti. Amen Thompson 11 sayı, Tari Eason 10 sayı, Reed Sheppard ise 9 sayıyla mücadeleyi tamamladı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suudi Arabistan ile 'KAAN' ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir

Erdoğan sinyali verdi! Dev projede Türkiye-Arabistan ortak oluyor
MSB'den, Yunanistan'ın küstah talebine net cevap: Kabul edilemez

TSK'dan Yunanistan'ın küstah talebine anladıkları dilden yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tutuklanan fenomen Mükremin Gezgin'in hangi koğuşa alındığı belli oldu

Tutuklanan fenomen erkekler koğuşuna mı alındı? Gerçek ortaya çıktı
Sapık milyarderin evinden çıkan isim ülkesinde deprem etkisi yarattı

Sapık milyarderin evinden çıkan isim ülkesinde deprem etkisi yarattı
SGK prim borcu ödemesinde peşinat şartı kaldırıldı

Bakan Işıkhan müjde gibi düzenlemeyi duyurdu! Sil baştan değişti
Daha fazla altın kazanmak istedi, elindeki her şeyi kaybetti

Daha fazla altın kazanma isteğinin sonu hüsranla bitti
Tutuklanan fenomen Mükremin Gezgin'in hangi koğuşa alındığı belli oldu

Tutuklanan fenomen erkekler koğuşuna mı alındı? Gerçek ortaya çıktı
Hiç düşünmediler! Fenerbahçe'ye Al Hilal'den Yusuf Akçiçek yanıtı

Fenerbahçe'ye Al Hilal'den Yusuf Akçiçek yanıtı
Yusuf Demir yeni takımına imzayı attı! Kardeşiyle beraber oynayacak

Genç yıldız yeni takımına imzayı attı! Kardeşiyle beraber oynayacak