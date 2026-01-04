Alperen Şengün 53 saniyede kabusu yaşadı
NBA'de milli oyuncu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, Dallas Mavericks'e 110-104 yenildi. Milli basketbolcu, henüz maçın başlamasının ardından 53. saniyede girdiği ribaunt mücadelesinde sağ ayak bileğinden sakatlanarak oyuna devam edemedi.
- Alperen Şengün, Houston Rockets'ın Dallas Mavericks'e 110-104 yenildiği maçın 53. saniyesinde sağ ayak bileğinden sakatlandı.
- Dallas Mavericks'te Anthony Davis 26 sayı ve 12 ribaunt, Max Christie ise 24 sayı ve 7 ribaunt kaydetti.
- Houston Rockets'ta Kevin Durant 34 sayı ve 7 asist, Amen Thompson 20 sayı ve 12 ribaunt, Tari Eason ise 19 sayı ve 10 ribaunt üretti.
Nba'DE milli oyuncu Alperen Şengün'ün sakatlandığı maçta Houston Rockets, Dallas Mavericks'e 110-104 yenildi.
53. SANİYEDE SAKATLANDI
American Airlines Center'da Mavericks'e konuk olan Rockets'ın all-star oyuncusu Alperen, karşılaşmanın başlangıç düdüğünün ardından 53. saniyede rakibiyle girdiği ribaunt mücadelesinde sağ ayak bileğinden sakatlanarak oyuna devam edemedi.
MAÇA DAMGA VURAN İSİMLER
Mavericks'te Anthony Davis 26 sayı, 12 ribaunt ve Max Christie 24 sayı, 7 ribauntla sezonun 13. galibiyetine katkı sağladı.
BU SEZON 11. KEZ KAYBETTİ
Bu sezon 11. yenilgisini yaşayan konuk ekipte ise Kevin Durant 34 sayı, 7 asist, Amen Thompson 20 sayı, 12 ribaunt ve Tari Eason 19 sayı, 10 ribaunt üretti.