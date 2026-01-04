Alperen Şengün 53 saniyede kabusu yaşadı

Nba'DE milli oyuncu Alperen Şengün'ün sakatlandığı maçta Houston Rockets, Dallas Mavericks'e 110-104 yenildi.

53. SANİYEDE SAKATLANDI

American Airlines Center'da Mavericks'e konuk olan Rockets'ın all-star oyuncusu Alperen, karşılaşmanın başlangıç düdüğünün ardından 53. saniyede rakibiyle girdiği ribaunt mücadelesinde sağ ayak bileğinden sakatlanarak oyuna devam edemedi.

MAÇA DAMGA VURAN İSİMLER

Mavericks'te Anthony Davis 26 sayı, 12 ribaunt ve Max Christie 24 sayı, 7 ribauntla sezonun 13. galibiyetine katkı sağladı.

BU SEZON 11. KEZ KAYBETTİ

Bu sezon 11. yenilgisini yaşayan konuk ekipte ise Kevin Durant 34 sayı, 7 asist, Amen Thompson 20 sayı, 12 ribaunt ve Tari Eason 19 sayı, 10 ribaunt üretti.