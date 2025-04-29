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Alperen Şengün 31 Sayı Attı, Rockets Warriors'a Yenildi

Alperen Şengün 31 Sayı Attı, Rockets Warriors'a Yenildi
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NBA play-off'larında Alperen Şengün'ün 31 sayı attığı Houston Rockets, Golden State Warriors'a 109-106 mağlup oldu. Warriors, seride 3-1 üstünlük sağladı. Cleveland Cavaliers ise Miami Heat'i 138-83 yenerek konferans yarı finallerine yükseldi.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında milli oyuncu Alperen Şengün'ün 31 sayı attığı maçta Houston Rockets, Golden State Warriors'a 109-106 yenildi.

NBA play-off'larında 2 maç yapıldı. Batı Konferansı'nı 7. sırada bitiren Warriors, play-off ilk tur 4. maçında ağırladığı konferans ikincisi Rockets'ı mağlup ederek seride 3-1 üstünlük yakaladı.

Warriors'ta Jimmy Butler 27 sayı, 5 ribaunt, 6 asist, Brandin Podziemski 26 sayı, 5 ribaunt, 5 asist ve Stephen Curry 17 sayı, 3 ribaunt, 3 asistle mücadele etti.

Rockets'ta 42 dakika süre aldığı maçın en skoreri olan Alperen Şengün, "double-double" yaptığı mücadeleyi 31 sayı, 10 ribaunt, 5 asist ve 2 top çalmayla tamamladı. Fred VanVleet 25, Amen Thompson ise 17 sayı kaydetti.

Cavaliers konferans yarı finaline kaldı

Doğu Konferansı birincisi Cleveland Cavaliers, 8. sıradan play-off'lara kalan Miami Heat'i 55 sayı farkla 138-83 yenerek ilk tur serisini 4-0 kazandı ve konferans yarı finallerine yükseldi.

Cavaliers, Oklahoma City Thunder'ın ardından konferans yarı finaline kalan ikinci takım oldu.

Donovan Mitchell 22, De'Andre Hunter 19 ve Ty Jerome 18 sayıyla Cavaliers'ın galibiyetinde ön plana çıktı.

Ev sahibi Heat'te ise Nikola Jovic'in 24 ve Bam Adebayo'nun 13 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Indiana Pacers-Milwaukee Bucks (3-1) eşleşmesinin galibi, Cavaliers'ın Doğu Konferansı yarı finalindeki rakibi olacak.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
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