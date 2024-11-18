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Alperen Şengün, 25 dakikada NBA tarihine geçti

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NBA'de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, Chicago Bulls 20 sayı, 11 ribaund ve 11 asistlik performans sergiledi. Alperen, bu rakamlarla üst üste ikinci kez triple-double yapan ilk Rockets pivotu oldu.

Nba takımlarından Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, performansıyla gündem olmaya devam ediyor.

25 DAKİKADA TARİHE GEÇTİ

Alperen, takımının Chicago Bulls karşısında aldığı 143-107'lik galibiyette kilit rol oynadı. 25 dakika sahada kalan Alperen Şengün, mücadeleyi 20 sayı, 11 ribaund ve 11 asist ile tamamladı. Alperen, bu performansıyla üst üste iki maçta triple-double yapan ilk Rockets pivotu oldu. Milli yıldız, bu sezon 9 maçta da double-double yapmıştı.

GECENİN DİĞER SONUÇLARI

  • Minnesota Timberwolves-Phoenix Suns: 120-117
  • Indiana Pacers-Miami Heat: 119-110
  • Washington Wizards-Detroit Pistons: 104-124
  • Portland Trail Blazers-Atlanta Hawks: 114-110
  • Memphis Grizzlies-Denver Nuggets: 105-90
  • Cleveland Cavaliers-Charlotte Hornets: 128-114
  • Oklahoma City Thunder-Dallas Mavericks: 119-121
  • New York Knicks-Brooklyn Nets: 114-104
  • Chicago Bulls-Houston Rockets: 107-143
  • Los Angeles Clippers-Utah Jazz: 116-105
Alperen Şengün, 25 dakikada NBA tarihine geçti
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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