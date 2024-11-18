Alperen Şengün, 25 dakikada NBA tarihine geçti

Nba takımlarından Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, performansıyla gündem olmaya devam ediyor.

25 DAKİKADA TARİHE GEÇTİ

Alperen, takımının Chicago Bulls karşısında aldığı 143-107'lik galibiyette kilit rol oynadı. 25 dakika sahada kalan Alperen Şengün, mücadeleyi 20 sayı, 11 ribaund ve 11 asist ile tamamladı. Alperen, bu performansıyla üst üste iki maçta triple-double yapan ilk Rockets pivotu oldu. Milli yıldız, bu sezon 9 maçta da double-double yapmıştı.

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