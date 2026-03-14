U23 Avrupa Şampiyonası'nda Alperen Berber'den bronz madalya

Güncelleme:
U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 87 kiloda mücadele eden milli güreşçi Alperen Berber, bronz madalya kazanarak başarısını taçlandırdı.

Sırbistan'ın Zrenjanin kentinde düzenlenen şampiyonada mücadele eden Alperen Berber, ilk turda Rus rakibi İmam Aliev'e 12-3 mağlup oldu. Rakibinin finale yükselmesiyle repesajda yeniden mindere çıkan milli güreşçi, Ukraynalı Vladislav Solodchuk'u 10-0 teknik üstünlükle mağlup ederek bronz madalya maçına çıktı. Bronz madalya mücadelesinde Norveçli rakibi Martin Ljosaak ile karşılaşan Alperen Berber, rakibini 10-2 teknik üstünlükle yenerek U23 Avrupa Şampiyonası'nı bronz madalya ile tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
