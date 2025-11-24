Alper Kınar: Fenerbahçe, Galatasaray'dan daha iyi durumda

SPOR YORUMCUSU İSYAN ETTİ: CENGİZ ÜNDER ÇOK MU İYİ OYUNCU?

Haberler.com ekranlarında Trendyol Süper Lig'in 13. haftasını değerlendiren Spor Yazarı Alper Kınar, özellikle Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin performansları üzerine çarpıcı yorumlarda bulundu. Beşiktaş'ın sahaya oyun planı olmadan çıktığını söyleyen Kınar, "Salih Uçan, Beşiktaş'ta uçamayan bir kartal gibi" diyerek siyah-beyazlılardaki uyumsuzluğa dikkat çekti. Takımın fiziken gelişmiş olsa da teknik anlamda ilerleme göstermediğini belirten deneyimli yorumcu, "Cengiz Ünder çok mu muhteşem bir oyuncu?" sözleriyle eleştirilerini sürdürdü.

BEŞİKTAŞ'IN GİDİŞATI KÖTÜ: 'BU GİDİŞLE DÜZELEMEZLER'

Kınar, Beşiktaş'ın her geçen hafta daha da geriye gittiğini vurgulayarak, "Beşiktaş'ın gidişatı hiç iyi değil, Beşiktaş bu gidişle düzelemez" ifadelerini kullandı. Siyah-beyazlıların pozisyonlardaki kararsızlığına değinen Kınar, tartışılan penaltı pozisyonu için "Penaltı değildi" yorumunu yaptı. Beşiktaş'ın teknik ve mental anlamda büyük bir problem yaşadığını belirten spor yazarı, ligin en zorlu maçlarından biri olan Samsunspor karşılaşmasının Beşiktaş için ciddi bir sınav olacağını dile getirdi.

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLUĞA GÖZ KIRPIYOR: 'ARTIK BİR TAKIM OLDULAR'

Fenerbahçe'nin derbide Çaykur Rizespor karşısında gösterdiği performansı değerlendiren Alper Kınar, sarı-lacivertlilerin yeniden yarışa ortak olduğunu söyledi. "Fenerbahçe artık bir takım oldu" diyen Kınar, ligin en rahat gol atan takımının da Fenerbahçe olduğunu belirtti. Çaykur Rizespor'un 10 kişi kalmasının maçın kırılma anı olduğunu ifade eden yorumcu, Tedesco'nun takımla uyumlu bir çalışma yürüttüğünü söyledi.

Kınar, değerlendirmesinin sonunda çarpıcı sözlerle Fenerbahçe'nin yükselişini özetledi: "Fenerbahçe şampiyonluk yarışına geri döndü, şu anda Galatasaray'dan daha iyi bir konumda."