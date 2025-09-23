Haberler

Alper Kınar: Fenerbahçe, Domenico Tedesco ile şampiyonluk hedefine ulaşamaz

Alper Kınar: Fenerbahçe, Domenico Tedesco ile şampiyonluk hedefine ulaşamaz
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Alper Kınar: Fenerbahçe, Domenico Tedesco ile şampiyonluk hedefine ulaşamaz
Haber Videosu

Spor yazarı Alper Kınar, Haberler.com ekranlarında Fenerbahçe'nin Olağanüstü Seçim Genel Kurulu ve teknik direktör Domenico Tedesco'yu değerlendirdi. Kınar, seçimin asıl kazananının Aziz Yıldırım olduğunu söyledi. Ayrıca, "Fenerbahçe Tedesco ile şampiyon olamaz" dedi.

"FENERBAHÇE'DE Kİ GENÇ ÜYELER SEÇİMİ TAYİN ETTİ"

Haberler.com ekranlarında Fenerbahçe'nin Olağanüstü Seçim Genel Kurulu'nu değerlendiren spor yazarı Alper Kınar, seçim sürecinde öne çıkan isimleri ve teknik direktör Domenico Tedesco hakkındaki görüşlerini paylaştı. Kınar, seçim sonuçları ve yeni dönemde yaşanabilecek olası gelişmelere dikkat çekti.

Kınar, Fenerbahçe'deki seçim atmosferini değerlendirirken "Bu seçimin asıl kazananı Aziz Yıldırım'dır" dedi. Ayrıca genç üyelerin seçimde önemli bir rol oynadığına dikkat çekti. Sadettin Saran dönemine de değinen Kınar, " Fenerbahçe, Sadettin Saran ile birlikte futbol yönetim ayarlarına geri dönüyor" sözleriyle kulübün yönetsel değişimine vurgu yaptı.

"FENERBAHÇE, DOMENICO TEDESCO İLE ŞAMPİYON OLAMAZ"

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun performansını da eleştiren Kınar, "Domenico Tedesco, takımı tanıyana kadar Fenerbahçe çok puan kaybeder" dedi. Fenerbahçe'nin yeni hocasıyla şampiyonluğa ulaşamayacağını savunan Kınar, "Fenerbahçe, Domenico Tedesco ile şampiyon olamaz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Mourinho sonrası Tedesco tercihini "çok büyük bir hata" olarak değerlendiren Kınar, "Fenerbahçe'yi Ali Koç döneminden daha zor bir sene bekliyor" sözleriyle yönetimin kişisel hatalarının kulübü olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Haberler.com / Dilşad Özcan - Spor
Milyonlarca memuru ilgilendiren adım: Maaş promosyonları Rekabet Kurulu'nda

Milyonlarca memuru ilgilendiren konu, Rekabet Kurulu'na taşındı
ABB'nin konser harcamaları MASAK raporunda: Paranın yüzde 80'i firmalara aktarılmış

MASAK raporunda neler var neler! İşte ABB'ye operasyonun detayları
Azerbaycan, İsrail konusunda beklenen duruşu sergileyemedi

İsrail konusunda beklenen duruşu sergileyemediler
Fenerbahçe'nin kovar gibi gönderdiği futbolcu için kampanya başlattılar

Fenerbahçe'nin kovar gibi gönderdiği futbolcu için kampanya başlattılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gökçek'ten gece yarısı olay paylaşım: Hazır mısın Türkiye?

Gökçek'ten gece yarısı olay paylaşım: Hazır mısın Türkiye?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.