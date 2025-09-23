Alper Kınar: Fenerbahçe, Domenico Tedesco ile şampiyonluk hedefine ulaşamaz

"FENERBAHÇE'DE Kİ GENÇ ÜYELER SEÇİMİ TAYİN ETTİ"

Haberler.com ekranlarında Fenerbahçe'nin Olağanüstü Seçim Genel Kurulu'nu değerlendiren spor yazarı Alper Kınar, seçim sürecinde öne çıkan isimleri ve teknik direktör Domenico Tedesco hakkındaki görüşlerini paylaştı. Kınar, seçim sonuçları ve yeni dönemde yaşanabilecek olası gelişmelere dikkat çekti.

Kınar, Fenerbahçe'deki seçim atmosferini değerlendirirken "Bu seçimin asıl kazananı Aziz Yıldırım'dır" dedi. Ayrıca genç üyelerin seçimde önemli bir rol oynadığına dikkat çekti. Sadettin Saran dönemine de değinen Kınar, " Fenerbahçe, Sadettin Saran ile birlikte futbol yönetim ayarlarına geri dönüyor" sözleriyle kulübün yönetsel değişimine vurgu yaptı.

"FENERBAHÇE, DOMENICO TEDESCO İLE ŞAMPİYON OLAMAZ"

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun performansını da eleştiren Kınar, "Domenico Tedesco, takımı tanıyana kadar Fenerbahçe çok puan kaybeder" dedi. Fenerbahçe'nin yeni hocasıyla şampiyonluğa ulaşamayacağını savunan Kınar, "Fenerbahçe, Domenico Tedesco ile şampiyon olamaz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Mourinho sonrası Tedesco tercihini "çok büyük bir hata" olarak değerlendiren Kınar, "Fenerbahçe'yi Ali Koç döneminden daha zor bir sene bekliyor" sözleriyle yönetimin kişisel hatalarının kulübü olumsuz etkilediğini dile getirdi.