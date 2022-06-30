Alpaslan Öztürk, Eyüpspor'da Eyüpspor, Galatasaray'dan stoper Alpaslan Öztürk'ü renklerine bağladı. Eyüpspor, Galatasaray'dan stoper Alpaslan Öztürk'ü renklerine bağladı. Eyüpspor, Galatasaray'ın 28 yaşındaki savunma oyuncusu Alpaslan Öztürk'ü bir yıllığına kiraladı. Kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Eyüpspor'umuz, Galatasaray'dan tecrübeli stoper Alpaslan Öztürk'ü renklerine bağladı. Alpaslan Öztürk'e hoş geldin diyor, eflatun-sarılı formayla başarılar diliyoruz" denildi. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / Spor Spor Haberler

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