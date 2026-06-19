Alp Aksoy: Liderliğimi sürdürmek istiyorum

Şampiyona Lideri Alp Aksoy, Monza'da Piste Çıkıyor

İSTANBUL, - PREMA Racing pilotu Alp Aksoy, Italian F4 Championship'te bu hafta sonu Monza'da mücadele edecek. Formula 1 takviminin ikonik pistlerinden Autodromo Nazionale Monza'da yarışacak olan Aksoy, şampiyona liderliğini korumak için direksiyon başına geçecek. Aksoy, "Yine podyumda yer almak, liderliğimi sürdürmek istiyorum" dedi.

Şampiyona liderliğini sürdüren Aksoy, "Yine önemli bir yarış haftasındayız. Çok önemli bir pistte önemli bir yarışa çıkacağız. Yine podyumda yer almak, liderliğimi sürdürmek istiyorum. O yüzden de bu haftayı yoğun geçirdik. Zaten yarış aralarında sürekli çalışarak hem mental hem de fiziksel hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Yarış stratejilerini belirlemeye yönelik çalışmalar yaptık. Güzel bir hafta olması için elimden geleni yapacağım" diye konuştu.

Alp Aksoy, Italian F4 Championship sezonuna bu hafta sonu Monza'da devam ediyor. Prema Racing adına yarışan genç pilot, motor sporlarının en özel pistlerinden biri olan Autodromo Nazionale Monza'da piste çıkacak.

Formula 1 tarihinin ikonik duraklarından Monza, yüksek hız karakteri ve uzun düzlükleriyle takvimin en dikkat çeken pistleri arasında yer alıyor. Sezonun ilk iki ayağında istikrarlı sonuçlar elde eden Aksoy, bu hafta sonuna şampiyona lideri olarak başlıyor.

Hafta sonu programı kapsamında sıralama turları ve yarışlarda piste çıkacak olan Alp Aksoy, Prema Racing çatısı altında Italian F4 Championship'teki başarılı performansını sürdürmeyi ve liderlik avantajını korumayı hedefliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı