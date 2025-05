Alp Aksoy İtalya'da Podyum Mücadelesine Hazırlanıyor

TÜRKİYE'nin genç milli sporcuları arasında olan Alp Aksoy, 2025 sezonunda geçtiğimiz WSK Euro Serisi'nde podyuma çıkmasının ardından bu hafta da podyum serisi oluşturmak için Champions of The Future Serisi'nde piste çıkacak. Aksoy, 28-31 Mayıs tarihleri arasında Prema Racing takımı ile İtalya'da podyum mücadelesi için yarışacak.

Geçtiğimiz hafta rakiplerine karşı üstün bir performans sergileyen Aksoy, yarışı üçüncü sırada bitirerek podyuma çıktı. Yükselen performansıyla adından oldukça söz ettiren başarılı pilot, Champions of The Future Serisi'ndeki üçüncü yarışına bu hafta sonu İtalya'daki Circuito Internazionale Viterbo'da çıkıyor ve seride OK sınıfında ter döküyor.

Gelişim serilerinde başarısını pekiştirmek isteyen Alp Aksoy, Champions of The Future Serisi ile beraber WSK Super Serisi, FIA Avrupa Şampiyonası ve WSK Euro Serisi gibi önemli şampiyonalarda da yarışarak deneyimini gün geçtikçe daha da artırıyor.

'YENİDEN PODYUM İÇİN YARIŞACAĞIM'

Başarılı pilot yaptığı açıklamada, "Son yarış benim için çok iyi geçti. Tabii ki her zaman daha iyisini hedefliyorum. Bu yarışta da hedefim podyuma çıkmak olacak. Her geçen yarışta hızımızı arttırıyor, stratejimiz de geçen yarışta olumlu sonuç verdi. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Yine bayrağımızı podyumda dalgalandırmak istiyorum" dedi.