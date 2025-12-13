Haberler

Alp Aksoy, Formula Trophy Serisi'nde şampiyon oldu

Alp Aksoy, Formula Trophy Serisi'nde şampiyon oldu

2010 doğumlu Alp Aksoy, F4 otomobillerinin kullanıldığı Formula Trophy Serisi'nde şampiyonluğa ulaştı.

  • Alp Aksoy, Formula Trophy 2025 sezonunu şampiyon olarak tamamladı.
  • Alp Aksoy, Yas Marina Circuit'te 11-13 Aralık tarihlerinde düzenlenen final yarışlarında şampiyon oldu.

2010 doğumlu pilot Alp Aksoy, bir ilki gerçekleştirerek Formula Trophy sezonunu Türkiye adına şampiyon tamamladı

ALP AKSOY FORMULA TROPHY SERİSİ'NDE ŞAMPİYON

Yas Marina Circuit'te 11–13 Aralık tarihleri arasında gerçekleşen büyük finalle Aksoy şampiyon oldu. Sezon boyunca sergilediği istikrarlı performansla dikkat çeken genç Türk pilot Alp Aksoy, Abu Dhabi'deki final yarışlarının ardından Formula Trophy 2025 sezonunu şampiyon olarak tamamladı.

Genel klasmanda zirve mücadelesini son etaba taşıyan Aksoy, hafta sonu boyunca yüksek temposu, stratejik sürüşü ve kararlılığıyla öne çıktı. İki sıralama seansı ve iki yarıştan oluşan final etabında Aksoy, Yas Marina Circuit'in yüksek hızlı düzlükleri ve teknik virajlarında hata yapmadan şampiyonluğunu ilan etti.

ALP AKSOY: ÜLKEMİZ ADINA GÜZEL BİR BAŞARI OLDU

Final yarışlarının ardından duygularını paylaşan Alp Aksoy, "Her yarışta üzerine koyarak ilerledik. Takımımla birlikte çok çalıştık ve Abu Dhabi'de bunun karşılığını almak inanılmaz bir duygu. Beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Ülkemiz adına güzel bir başarı oldu. Umarım nice zaferler ve şampiyonluklar yaşamaya devam ederiz" diye konuştu.

