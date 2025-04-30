Alp Aksoy, FIA Avrupa Şampiyonası'nda Podyum Hedefliyor

Geçtiğimiz yıl birçok farklı seride önemli başarılara imza atan genç pilot, serideki ilk yarışına bu hafta sonu Portekiz'deki Kartodromo Internacional do Algarve'de OK kategorisinde çıktı.

WSK Super Serisi'nde yükselen ivmesiyle adından söz ettiren Alp Aksoy, Champions of The Future Serisi ile beraber FIA Avrupa Şampiyonası'nda da yarışarak başarısını pekiştirmeyi planlıyor.

ALP AKSOY: HEDEFİM PODYUMDA YER ALMAK

Dünyanın dört bir yanından genç yeteneklerin yarıştığı seride pilotlar, podyum mücadelesi için kıyasıya rekabet edecek. Yarış haftası ile ilgili düşüncelerini paylaşan genç pilot, "Bu hafta FIA Avrupa Şampiyonası'nda yarışma fırsatım olacak. Gerçekten çok heyecanlıyım. Bu sezon hedefim her zaman en iyi şekilde mücadele etmek ve podyumda yer almak. Takımımın desteği ve sıkı çalışmalarıyla bu yarışa oldukça hazır hissediyorum. Her antrenmanda daha iyiye gitmek, her virajda sınırları zorlamak ve en iyi zamanı elde etmek için elimden geleni yaptım. Şimdi sıra, bu emeklerin karşılığını alıp podyumda yer almakta" ifadelerini kullandı.