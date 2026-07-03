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Alp Aksoy: Her şampiyonada hedefim şampiyonluk

Alp Aksoy: Her şampiyonada hedefim şampiyonluk
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Türk formula pilotu Alp Aksoy, E4 Championship sezonunun ilk raundunda İtalya'daki Vallelunga Pisti'nde mücadele edecek. Genç pilot, şampiyonluk hedefiyle yarışacağını söyledi.

FORMULA pilotu Alp Aksoy, bu hafta sonu E4 Championship'teki yeni mücadelesine başlıyor. Prema Racing pilotu Aksoy, sezonun ilk raundunda İtalya'daki Vallelunga Pisti'nde yarışacak.

Türk formula pilotu Alp Aksoy, E4 Championship'te sezonun ilk raundunda 4-5 Temmuz tarihlerinde İtalya'daki Vallelunga Pisti'nde çıkacak. Yarın sıralama turları ve birinci yarışta mücadele edecek Aksoy, pazar günü ise ikinci ve üçüncü yarışta pistte yer alacak. Bu sezon daha önce Vallelunga'da piste çıkan Aksoy, hafta sonunda hem yarış temposunu hem de sezon hedefleri doğrultusundaki iddiasını piste yansıtmak için mücadele edecek.

Zor bir organizasyonda mücadele edeceğini ancak iyi hazırlandığını dile getiren genç pilot," İyi bir sezon geçiriyorum. Her yarış kendimizi geliştiriyoruz. Hedeflerimize doğru ilerliyoruz. Her şampiyonada benim hedefim şampiyon olmak. Ülkemizi gururlandırmaya devam edeceğiz. E4 Championship de zor bir organizasyon. Ama hazırlandık" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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